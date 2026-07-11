Не человек и даже не обезьяна: учёные предположили, кто мог быть первым «правшой» на Земле

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Международная команда учёных предположила, что склонность живых существ пользоваться одной стороной тела могла возникнуть ещё сотни миллионов лет назад. Об этом пишет Popular Science.

Исследователи изучили более 100 окаменелостей Spriggina floundersi — доисторического червеобразного организма, жившего около 550 млн лет назад. Длина его тела составляла примерно два сантиметра, а обитал он на территории современной южной Австралии.

Специалисты обратили внимание, что большинство найденных особей застыли в одном и том же изогнутом положении. После изучения окаменелостей учёные предположили: при жизни эти существа, вероятно, предпочитали поворачивать направо и активнее использовать правую сторону тела.

«Когда мы говорим о том, кто правша, а кто левша, большинство людей, скорее всего, думают о том, как они держат карандаш или пинают футбольный мяч, — объясняет Скотт Эванс, ведущий автор статьи из Американского музея естественной истории. — Но наше исследование показывает, что у животных, у которых не было ни рук, ни ног, и живших более 500 млн лет назад, могла быть своя версия "праворукости"».

Как отмечают авторы работы, Spriggina floundersi интересны не только как возможные «первые правши». По версии учёных, эти черви и некоторые их современники были среди первых животных, которые начали передвигаться по поверхности в более привычном для нас смысле. Их предшественники, как считают исследователи, чаще напоминали малоподвижные «комки слизи».