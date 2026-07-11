Стаканчики, окурки, тесты на беременность: в США художник распродал мусор со свадьбы Тейлор Свифт

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В США художник Джастин Гиньяк начал продавать мусор, собранный после свадьбы Тейлор Свифт. Об этом пишет UPI.

После закрытого торжества Гиньяк переоделся в смокинг и отправился к комплексу Madison Square Garden, где собрал оставшиеся вещи. Позже он разложил находки по небольшим герметичным контейнерам и выставил их на продажу.

В коллекцию вошли одноразовые стаканчики, куски ткани, тесты на беременность, окурки, фантики, один наушник и другие предметы. «Собрано на краю истории любви у Мэдисон-сквер-гарден», — пишет Джастин Гиньяк на своем сайте.

По словам художника, интерес к необычному товару оказался высоким: все коробочки уже раскупили. Один контейнер стоил 25 долларов, или 1 916,5 рубля по актуальному курсу.

Гиньяк и раньше собирал мусор в американских городах после знаковых событий. «Я и раньше делал свадебные кубы. Я вкладывал в них клятвы, коробочки для колец, номера столов и все такое, — добавил мужчина. — У меня есть куб для Свифт и Келси, если они захотят».