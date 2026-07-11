Учёные из Перу и Великобритании нашли четыре новые разновидности какао

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Исследователи из Перу и Великобритании обнаружили четыре ранее неизвестные генетические группы шоколадных деревьев. Об этом пишет Vice.

Авторы научной работы изучили ДНК 390 диких и полудиких деревьев, которые растут на фермах коренных народов Перу. До этого считалось, что существует десять основных генетических групп какао, однако результаты анализа расширили это представление.

Интерес к таким исследованиям связан в том числе с подорожанием шоколада и проблемами на рынке сырья. На урожай какао в Перу, Колумбии, Бразилии и других странах влияют изменения климата, нестабильная погода, болезни сельхозкультур, а также экономические факторы.

По мнению специалистов, найденные разновидности могут подойти для производства шоколада. Кроме того, эти данные помогут селекционерам выводить более устойчивые сорта, которые лучше переносят болезни и возможные климатические кризисы.

Перу, как отмечается в материале, занимает восьмое место в мире по объёмам производства какао. Новые данные дают надежду на то, что дефицит сырья в будущем удастся хотя бы частично смягчить.