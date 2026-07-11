В России для учеников начальных классов предложили ввести дополнительные каникулы

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В России для учеников начальной школы предложили добавить ещё одну неделю зимнего отдыха. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, пишет РИА Новости.

Речь идёт о школьниках с первого по четвёртый класс. По словам Гриба, дополнительные каникулы стоит установить с 22 февраля по 1 марта. Он пояснил, что такая пауза помогла бы детям восстановить силы в середине учебной четверти.

Ранее Минпросвещения РФ определило даты каникул в новом учебном году для школьников, которые учатся по четвертям. Осенью отдых продлится с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимой — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го, весной — с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летом — с 27 мая по 31 августа 2027-го.

При этом для первоклассников уже предусмотрены дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля 2027 года. Владислав Гриб предложил распространить такую практику на всех учеников начальных классов.

«Как отец восьмерых детей, двое из которых учатся в начальной школе, предлагаю ввести для всех учеников начальных классов дополнительные каникулы в зимний период — с 22 февраля по 1 марта», — сказал Гриб.

Он добавил, что младшим школьникам нужна передышка в длинный зимний период. «Зима у нас долгая, и малышам нужна передышка. Кроме того, в это время цены в южных регионах ниже, есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России», — заключил Гриб.