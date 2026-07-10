13 дронов Киева: СБУ завербовала россиянина, чтобы он устроил атаку на военный аэродром в Ростове-на-Дону

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Россиянин сорвал диверсию украинских спецслужб, планировавших атаковать военный аэродром «Ростов-Центральный» с помощью дронов, добровольно проинформировав об этом ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 10 июля.

Мужчине обещали деньги за выполнение задания. С помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, которые хранились в условленном тайнике, исполнитель должен был разрушить инфраструктуру аэродрома, уничтожить личный состав, а также подорвать самолёты.

«Получив от представителя ГУР МО Украины указанное предложение, гражданин, проявив сознательность, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой ДТА (диверсионно-террористический акт ). Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», — отметили в ФСБ.

В спецслужбе напомнили, что человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовал предотвращению теракта и если в его действиях не содержится иного состава преступления. В соответствии с УК РФ, человек не подлежит уголовной ответственности за преступление, если он добровольно и окончательно отказался от доведения этого преступления до конца.