Пары, где женщины зарабатывают больше, расстаются чаще — исследование

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Пары, в которых женщины получают больше мужчин, распадаются на 36% чаще, чем союзы с традиционным распределением доходов. К такому выводу пришли исследователи из Пенсильванского университета и Университета Южной Каролины, пишет PsyPost.

Ранее считалось, что нестабильность таких союзов связана с переживаниями партнёров о разнице в доходах и социальном статусе. Однако авторы нового исследования решили проверить эти предположения и изучили данные о 544 911 романтических союзах из 29 стран с высоким уровнем дохода — в них вошли 437 102 супружеские и 107 809 сожительствующих пар. Информация собиралась в период с 2004 по 2020 год.

Учёные подтвердили: вероятность расставания действительно повышается, если женщина зарабатывает больше мужчины. Однако влияние гендерных стереотипов оказалось минимальным — статистика в странах с жёсткими представлениями о роли полов почти не отличалась от данных из более либеральных государств.

Также не подтвердилось предположение, что обеспеченные женщины чаще стремятся к партнёрам с более высоким статусом. Тем не менее исследователи заметили: риск разрыва значительно возрастал в парах с детьми.

«Конфликт между работой и семьёй может быть особенно острым, когда женщины не отказываются от оплачиваемой работы после рождения детей, а их партнёры‑мужчины не вносят достаточного вклада в домашний труд», — объяснили авторы статьи.

При этом учёные подчеркнули, что в исследовании не учитывался важный фактор — продолжительность отношений. Это ограничивает точность выводов, поскольку риск разрыва во многом зависит от истории пары.