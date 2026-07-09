В Индонезии планируют начать выпуск авиатоплива из «лишнего» дизеля

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Индонезия намерена использовать профицит дизельного топлива для производства собственного авиакеросина и постепенно отказаться от импорта. Об этом сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия, пишет РИА Новости.

По словам министра, уже в этом году ожидается профицит низкосортного дизеля в объёме 3–4 млн килолитров. Эти запасы предложено направить на производство авиационного топлива. «Следующий шаг — развивать производство авиационного топлива из этого профицита», — заявил Лахадалия.

Министерство совместно с государственной нефтегазовой компанией Pertamina уже готовит дорожную карту проекта. Строительство первого завода по выпуску авиатоплива планируют начать к концу 2026 года.

Профицит дизеля в стране появился благодаря обязательному переходу на биодизель B50, содержащий 50% пальмового компонента, а также увеличению производственных мощностей после модернизации нефтеперерабатывающего завода в Баликпапане.

Власти рассчитывают в ближайшие годы полностью обеспечить внутренний рынок бензином не ниже RON 92 собственного производства и уменьшить зависимость от импорта нефтепродуктов. «Мы хотим, чтобы вся эта продукция производилась здесь, в Индонезии», — подчеркнул министр.