В Великобритании обнаружили древнюю «коллекцию» окаменелостей, которую во II веке нашей эры собрал местный житель

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В Великобритании обнаружили яму с окаменелостями, которую, по версии учёных, во II веке нашей эры создал местный житель. Об этом пишет Gizmodo.

Археологи проводили раскопки на территории бывшей римской провинции Британия. Во время работ специалисты наткнулись на необычную яму: внутри аккуратно лежали предметы быта — керамика, ложки, — а рядом с ними фрагменты ихтиозавра.

По данным исследователей, это первые останки ихтиозавра, найденные в римских отложениях. Учёные считают, что кости были собраны намеренно — это может быть самым ранним известным примером коллекционирования окаменелостей морских рептилий.

Археологи не уверены, понимал ли древний владелец находки её реальную природу. Возможно, необычные кости казались ему просто красивыми или редкими предметами. Тем не менее исследователи допускают, что жители Римской Британии могли осознавать ценность древних окаменелостей.

Некоторые учёные предполагают, что такие кости могли стать основой для античных мифов о гигантских существах и героях. По одной из версий, в древности люди принимали находки ископаемых животных за останки легендарных чудовищ.