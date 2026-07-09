Семь из десяти россиян довольны своей работой — исследование

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70% россиян полностью или в целом довольны своей работой. Об этом говорят результаты исследования «Авито Работы».

Среди миллениалов (35–44 года) этот показатель выше — 74%, среди зумеров (18–24 года) — 66%, у бэби-бумеров (65+) — 60%.

Главным фактором удовлетворённости россияне назвали размер зарплаты — так ответили 47% участников. Далее идут условия труда (31%) и отношения в коллективе (27%). Также важными оказались гибкий график (25%), интерес к работе (23%), стабильность занятости (22%), отношения с руководством (21%), социальные гарантии (13%) и карьерный рост (11%).

Молодые сотрудники до 24 лет заметно чаще говорят о важности гибкого графика и карьерных перспектив. Респонденты 35–44 лет чаще других указывают на зарплату и условия труда, но при этом также выделяют возможности роста. А работники старшего возраста чаще говорят о значении соцгарантий — до 20%.

Отдельно респондентов спросили о самооценке своей продуктивности. Высокой её считают 77% работающих россиян, а самой продуктивной ощущает себя группа 35–44 лет — 84%.

«Зарплата и комфортные условия — универсальная основа удовлетворённости. Но при этом на разных этапах карьеры появляются дополнительные приоритеты», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.