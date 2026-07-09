Учёные назвали три условия, которые помогают получать удовольствие от работы

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Международная группа исследователей пришла к выводу: людям легче полюбить свою работу, когда они чувствуют автономность, компетентность и поддержку коллектива. Об этом пишет Psychology Today.

Учёные из Норвегии и Австралии провели масштабный обзор 1192 статей, опубликованных за последние 35 лет. Все работы были посвящены тому, что влияет на самореализацию сотрудников и их отношение к рабочему процессу. Анализ показал: чтобы человек справлялся с задачами и получал удовольствие от ежедневных рабочих обязанностей, должны соблюдаться три условия — ощущение независимости, чувство собственной профессиональной состоятельности и комфортная среда в коллективе.

Под потребностью в автономности исследователи понимают возможность работать без постоянного контроля со стороны руководства. Потребность в компетентности — это стремление ощущать себя специалистом, который растёт и приобретает новые навыки. Третий фактор связан с атмосферой внутри компании: важно, насколько сотруднику легко и приятно взаимодействовать с коллегами.

«Коллеги, которые поддерживают, руководители, которые умеют слушать, и чувство сопричастности — всё это влияет на мотивацию и благополучие, — говорит доктор Мэрилен Ганье из Университета Кертина. — Даже короткие моменты искренней поддержки могут многое изменить».

Авторы отмечают: человек способен менять своё отношение к работе сам. Они советуют чаще общаться с коллегами, пробовать новые направления и открыто обсуждать рабочие условия с начальством.