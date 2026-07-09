В России дефицит бюджета в 2026 году оказался выше прошлогоднего на 2,3 трлн рублей

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В России дефицит федерального бюджета в первом полугодии 2026 года составил 5,73 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Это на 2,345 трлн рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщает в четверг, 9 июля, РИА Новости со ссылкой на Минфин России.

«По итогам января-июня 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 731 млрд рублей, что на 2 345 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», — отмечается на сайте ведомства.

Уровень дефицита бюджета в 2026 году, утвержденный законом о бюджете на 2026-2028 годах, составляет 3,786 трлн рублей или 1,6% ВВП.