В Конго от эпидемии лихорадки Эбола скончались 600 человек

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В Демократической республике Конго из-за заражения вирусом Эбола скончались не менее 600 человек. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает Интерфакс, цитируя Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

По их данным, в настоящее время подтверждены 1 759 случаев заражения. По свидетельствам медиков, ситуация продолжает осложняться. Особенно сложной она остаётся в восточных провинциях. Как отмечают СМИ, многие врачи угрожают прекращением работы, поскольку им задерживают выплату зарплат.

Вспышка эпидемии Эболы была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури, граничащей с Угандой и Южным Суданом. Затем она распространилась на восточные конголезские провинции Северное Киву и Южное Киву, а также на Уганду.