ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины совершить серию терактов с помощью БПЛА

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ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов с использованием БПЛА, задуманную украинскими спецслужбами. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве предотвратили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны. Силовики задержали россиянку 2001 года рождения. Спецслужбы противника завербовали ее в 2024 году через запрещённый мессенджер. Она должна была провести разведку и установить местоположение некоторых объектов в столице и Петербурге.

Девушка признала вину и находится под арестом. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта и госизмене.