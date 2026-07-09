Российский эксперт дала совет, что делать, если стало нечем платить кредит

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Заёмщикам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, не стоит ждать длительной просрочки по кредиту. Чем раньше обратиться в банк, тем больше возможностей снизить платежную нагрузку, сообщает в четверг, 9 июля, «Газета.ру» со ссылкой на руководителя направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инну Солдатенкову.

По её словам, даже однодневная просрочка может отразиться на кредитной истории. В зависимости от ситуации банк может предложить реструктуризацию долга, увеличение срока кредита, временное снижение ежемесячного платежа или кредитные каникулы.

Эксперт отметила, что для оформления кредитных каникул потребуется подтвердить ухудшение финансового положения документами. При этом каникулы не означают списание долга: проценты продолжают начисляться, а срок кредита, как правило, увеличивается.

Если кредитные каникулы не подходят, заемщик может обратиться за реструктуризацией. В отдельных случаях банк готов не только снизить платеж, но и списать начисленные пени и штрафы после возобновления выплат.

Солдатенкова также не рекомендует оформлять новый кредит для погашения старого, поскольку это часто приводит к росту долговой нагрузки. Вместо этого она советует рассмотреть рефинансирование, если новый кредит позволяет снизить ставку как минимум на два процентных пункта.

При этом важно оценивать не только процентную ставку, но и полную стоимость кредита с учетом страховок и других дополнительных расходов. По словам эксперта, максимальную выгоду рефинансирование приносит в начале срока кредита, когда основная часть платежей приходится на проценты.