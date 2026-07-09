В России работодателям запретили устанавливать испытательный срок матерям с детьми до трёх лет

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В России работодатели с 1 сентября не смогут назначить испытательный срок для женщин с детьми до трёх лет. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы РФ Светлану Бессараб.

«С 1 сентября запрет на установление испытательного срока будет распространяться на женщин с детьми до трех лет. Принимая данный закон, мы прежде всего думали о том, что женщины, находясь в отпуске по уходу за ребенком, нуждаются в социальной и профессиональной адаптации. И поэтому, выходя только на работу, сталкиваясь с испытательным сроком, она, конечно, проигрывает по сравнению с другими соискателями», — отметила депутат.

По её словам, закон призван защитить прежде всего психоэмоциональное состояние молодой матери с тем, чтобы она могла спокойно войти в трудовой процесс: «Матери маленьких детей старательно работают. Они хорошие служащие, хорошие рабочие, поскольку понимают, что за ними маленький человек, за которым нужно осуществлять уход. И поэтому относятся очень дисциплинированно к своему труду».