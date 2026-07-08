НАТО получит от Palantir сведения о перемещениях российских войск — СМИ

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Военная система ИИ Maven от компании Palantir будет использоваться НАТО для отслеживании возможных передвижений российских войск вблизи западной границы России. Об этом в среду, 8 июля, заявила британская газета Times, сообщает РИА Новости.

«Maven будет показывать расположение войск на восточном фланге НАТО, передавать подробную информацию о передвижении российских сил, предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы, которые требуют реакции альянса, и выявлять цели для ударов», — говорится в публикации.

Как утверждает газета, если РФ направит своих солдат ближе к границе с Эстонией, например, то система зафиксирует подобные передвижения. Глава британско-европейского филиала Palantir Луис Мосли в интервью изданию заявил, что, если НАТО будет вести войну и ей придется наносить удары, её действия будут обеспечивать разработки компании.

В марте агентство Рейтер сообщало, что министерство войны США планирует внедрение на постоянной основе в рамках вооруженных сил США системы искусственного интеллекта Maven, разработанной Palantir. При этом, как утверждало агентство, Maven на тот момент уже являлся основной системой на базе ИИ для вооруженных сил США и применялся в нанесении ударов по Ирану.