Путин поручил как можно быстрее привлечь малый и средний бизнес к производству нефтепродуктов

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Президент России Владимир Путин поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства РФ, сообщает в среду, 8 июля, РИА Новости.

«И предложение (губернатора Иркутской области Игоря - ред.) Кобзева тоже следует учесть — как можно быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально», — сказал Путин в ходе совещания.