В России запретили экспорт дизельного топлива

В России введён полный запрет на экспорт дизельного топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом в среду, 8 июля, сообщает РИА Новости.
«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — сообщил Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Резкий рост цен на дизель на отдельных АЗС в Калининградской области связан с тем, что небольшие заправки покупают топливо на других условиях, нежели крупные вертикально интегрированные компании, рассказал первый замгубернатора Калининградской области Валерий Шерин.