17:21

В России запретили экспорт дизельного топлива

  1. Россия и мир
Автор:
В России запретили экспорт дизельного топлива - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В России введён полный запрет на экспорт дизельного топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом в среду, 8 июля, сообщает РИА Новости.

«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — сообщил Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. 

Резкий рост цен на дизель на отдельных АЗС в Калининградской области связан с тем, что небольшие заправки покупают топливо на других условиях, нежели крупные вертикально интегрированные компании, рассказал первый замгубернатора Калининградской области Валерий Шерин.

807
Топливо