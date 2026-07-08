В России запретили экспорт дизельного топлива

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В России введён полный запрет на экспорт дизельного топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом в среду, 8 июля, сообщает РИА Новости.

«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — сообщил Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.