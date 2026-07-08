В России планируется расширить перечень автомобилей для использования в такси — Минпромторг

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В России планируется расширить перечень автомобилей, которым разрешено работать в такси. Об этом в среду, 8 июля, сообщает Минпромторг РФ.

«В ближайшее время список будет расширен за счёт новых моделей Jetour, Tenet, Omoda И Jeland. После утверждения соответствующее распоряжение правительства будет опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации», — говорится в сообщении ведомства.

В Минпромторге напомнили, что критериям закона о такси в настоящее время соответствуют порядка 30 моделей российского производства в различных сегментах. Это в частности, Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO и Jetour.