В России начнут выпускать лечебное питание с природным йодом для детей и пожилых

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Российские учёные разработали технологии для выпуска пищевой продукции с природным йодом, которая предназначена для детского, лечебного и профилактического питания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Такое питание содержит компоненты, необходимые для развития мозга, когнитивных функций и зрения у детей. Оно особенно важно для грудничков на искусственном вскармливании. По данным министерства, специалисты НИИ детского питания — филиала ФИЦ питания и биотехнологии — создали рецептуры на основе морских водорослей, которые служат натуральным источником йода.

Ранее в России массового производства подобных продуктов для малышей и людей старшего возраста не было. Реализовывать новые технологии будут в Карелии — там готовится к запуску предприятие мощностью до 10 тысяч тонн продукции в год. На базе разработок учёных планируется выпускать питание для лечения и профилактики дефицита йода, детские линейки и продукты для поддержания здоровья пожилых людей. По оценкам Минобрнауки, производство способно почти полностью закрыть потребности рынка, которые сейчас обеспечиваются импортом.

Отмечается, что зарубежные аналоги изготавливают с использованием синтезированного йода.