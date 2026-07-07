Доверяй, но проверяй: Польша оставит пограничные кордоны на рубежах с Литвой и Германией

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Польша сохранит пункты пропуска и пограничный контроль на рубежах с Литвой и Германией. Об этом сообщает радио Sputnik Литва во вторник, 7 июля, со ссылкой на польского министра внутренних дел и администрации Марчина Кервиньского.

«Многие мигранты стараются проникнуть в Европейский союз через балтийские страны, в том числе через Литву. Отсюда возвращение контроля на границе Польши и Литвы. И этот контроль будет реализовываться далее. Благодаря этому мы можем быть уверены, что наша внешняя граница безопасна», — заявил министр, добавив, что на границе с Литвой сейчас действует 13 пунктов для проверки, а на востоке Республике проверки осуществляются в 52 точках.