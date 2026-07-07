МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

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Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР)с припиской временно. Такое решение принял исполком организации на заседании в Лозанне. Об этом в своём телеграм-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв во вторник, 7 июля.

Спортивные чиновники переписали и утвердили поправку в пункт 5 Олимпийской хартии, в которой говорится о политической нейтральности и защите олимпийского движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Документ гласит теперь, что «спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время».

С российских и белорусских атлетов сняты ограничения, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий.

«На сегодняшний день более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Решение МОК значительно ускорит этот процесс. Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026 года, а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 года», — написал Дегтярёв.