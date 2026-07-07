Врачи-мигранты устраивались в России без подтверждения квалификации — спикер Госдумы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков проявил безответственность в вопросе трудоустройства мигрантов вне квот. Об этом спикер нижней палаты парламента заявил на заседании ГД во вторник, 7 июля, сообщает Интерфакс.

«Мы считаем, что министр труда и социальной защиты в этом вопросе был неэффективен и безответственен, потому что это всё привело к тому, что у нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации, о чём говорит проверка прокуратуры, без подтверждения квалификации, но при этом сами регионы давали заявку на куда меньшее количество специалистов», — сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы РФ отметил, что его мнение основывается «на данных Генеральной прокуратуры, которая в 2025 году в 27 регионах пресекла нарушения при проведении аккредитации медицинских специалистов с образованием, полученным за рубежом, в 17 регионах выявлено, что они были трудоустроены без обязательного подтверждения необходимой квалификации».

«Мы считаем, что перечень этих специальностей должен быть сокращён до минимума. Надо готовить свои кадры», — отметил Володин при принятии закона о передаче МВД РФ ряда полномочий в сфере миграции, в частности, об утверждении перечня профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение ВНЖ в упрощённом порядке.