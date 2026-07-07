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Песков объяснил, сколько ещё может продлиться СВО

  1. Россия и мир
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Песков объяснил, сколько ещё может продлиться СВО - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В отсутствие готовности Киева к мирному урегулированию СВО продолжается до полного достижения целей России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 7 июля, приводит РИА Новости.

«Лишь в отсутствие готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается уже как «настоящая война», поскольку западные страны помогают Киеву наводить вооружения по целям в России.

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