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В отсутствие готовности Киева к мирному урегулированию СВО продолжается до полного достижения целей России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 7 июля, приводит РИА Новости.

«Лишь в отсутствие готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей», — сказал Песков журналистам.