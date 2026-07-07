В отсутствие готовности Киева к мирному урегулированию СВО продолжается до полного достижения целей России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 7 июля, приводит РИА Новости.
«Лишь в отсутствие готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей», — сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается уже как «настоящая война», поскольку западные страны помогают Киеву наводить вооружения по целям в России.