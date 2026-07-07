В России готовятся ввести утильсбор на железнодорожную технику

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Министерство промышленности и торговли России прорабатывает возможность введения механизма утильсбора на железнодорожную технику. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов в ходе выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, сообщает во вторник, 7 июля, РИА Новости.

«Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета, соответственно, ресурсов для поддержки промышленности. В этом качестве у нас работает утилизационный сбор на колёсную и самоходную технику. И сейчас у нас есть ряд обращений от губернаторов и представителей отрасли о введении подобного механизма по железнодорожному машиностроению», — отметил Антон Алиханов.