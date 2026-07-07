В России за год производство алкоголя сократилось на 3,1%

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В России в январе-июне 2026 года производство алкогольной продукции составило 519,3 млн декалитров (дал), что 3,1% меньше, чем годом ранее. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Интерфакс со сылкой на Росалкогольтабакконтроль.

По данным ведомства, винодельческая отрасль произвела 15,4 млн дал виноградного вина, что на 12,6% меньше, чем в 2024 году. Выработка игристых (шампанских) вин снизилась на 14%, до 6,2 млн дал, ликёрных — на 31,6%, до 441,1 тысячи дал.

За полгода произведено 30,1 млн дал водки, что на 4% меньше, чем год назад. Выработка коньяка снизилась на 6,6%, до 3,2 млн дал, ликёро-водочных изделий выросла на 9,9%, до 8,85 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было изготовлено 45,8 млн дал (на 2,2% меньше).

Продолжается снижение производства слабоалкогольных напитков — на 36,8%, до 458,5 тысяч дал. Всего в январе-июне было выпущено 68,85 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что 6,8% меньше, чем год назад.

Выработка продуктов брожения (пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-июне снизилась на 2,4%, до 450,5 млн дал. В частности, производство пива сократилось на 2,3%, до 385,1 млн дал, пивных напитков - на 4,4%, до 58 млн дал. Сидра, пуаре и медовухи изготовлено на 9,8% больше — 7,3 млн дал.