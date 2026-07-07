В России ремонт автомобилей за год подорожал на 11%

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В России за 6 месяцев 2026 года стоимость авторемонта в среднем выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает «Газета.Ru».

«Средний чек по ремонту и обслуживанию автомобилей по итогам 6 месяцев 2026 года составил 13 тыс. рублей — на 11% больше, чем в первом полугодии 2025 года. При этом совокупное количество машинозаездов за период не изменилось. Это значит, автовладельцы обслуживают автомобили так же часто, как год назад, но структура расходов внутри визита меняется. В первом полугодии 2026 года доля услуг в чеке выросла на 19% год к году, тогда как затраты на автозапчасти увеличились всего на 9%», — рассказали зданию в одной из автосервисных компаний.

Как отмечается в публикации, рост цен на автозапчасти в зависимости от категорий по итогам периода составил в среднем 15–20%. Расходники для ТО и мелкого ремонта прибавили 9–15%, лидеры подорожаний — техжидкости. Редкие детали, электроника и кузовные элементы подорожали на 15–25%.

В 2026 году выросла доля сложных ремонтов — клиенты реже откладывают работы по подвеске и тормозам, вкладываясь в продление ресурса машин. Дополнительно на себестоимость влияют усложнившаяся логистика, валютные колебания, рост налоговой и административной нагрузки.