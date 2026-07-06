ЗаИИгрались: Microsoft уволит 4 800 сотрудников, работающих в Xbox

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Microsoft уволит 4 800 сотрудников, работающих в игровом подразделении компании Xbox. Об этом сообщает CNBC в понедельник, 6 июля.

Таким радикальным способом компания пытается покрыть убытки. Только в 2026 году один из гигантов программного обеспечения потерял 19% капитализации, показав худший результат в отрасли. В компании Билла Гейтса опасаются, что модели искусственного интеллекта могут вытеснить значительную часть корпоративного программного обеспечения, в то время как собственные модели и сервисы ИИ Microsoft пока не стали столь же популярными и востребованными.

«Способы создания, внедрения и использования технологий меняются быстрее, чем когда-либо за всё время моей работы в компании», — сообщила сотрудникам об увольнении директор компании по персоналу Эми Коулман.

При этом ещё четыре своих игровых подразделения в Microsoft решили обособить, хотя до этого компания вела агрессивную политику, стараясь поглощать разработчиков игр.