США направят в Польшу ещё 5 тысяч солдат и создадут постоянную военную базу — СМИ

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В течение трёх месяцев США направят в Польшу ещё 5 тысяч военных в порядке ротации. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает ТАСС, цитируя газету Dziennik Gazeta Prawna.

Как отмечается в публикации, в Вашингтоне также готовят решение по постоянной военной базе на территории Польши. Оно будет принято в течение шести месяцев или года, уточняет издание.

Сейчас в Польше находятся около 10 тыс. американских военных. Президент США Дональд Трамп заявил, что в республику перебросят дополнительно 5 тыс. военнослужащих «ввиду успешного переизбрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого», кампанию которого он поддерживал.