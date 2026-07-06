13:35

США направят в Польшу ещё 5 тысяч солдат и создадут постоянную военную базу — СМИ

  1. Россия и мир
Автор:

В течение трёх месяцев США направят в Польшу ещё 5 тысяч военных в порядке ротации. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает ТАСС, цитируя газету Dziennik Gazeta Prawna.

Как отмечается в публикации, в Вашингтоне также готовят решение по постоянной военной базе на территории Польши. Оно будет принято в течение шести месяцев или года, уточняет издание. 

Сейчас в Польше находятся около 10 тыс. американских военных. Президент США Дональд Трамп заявил, что в республику перебросят дополнительно 5 тыс. военнослужащих «ввиду успешного переизбрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого», кампанию которого он поддерживал. 

Президент США Дональд Трамп дал понять, что может отказаться от договорённостей, достигнутых с Россией на саммите в Анкоридже.

238
Армия и оружие
Погода на калининградском побережье 6 июля
Читать