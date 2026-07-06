В России создадут единый пакет цифровых решений для управления общественным транспортом

Минтранс России совместно с Минцифры создадут единый пакет цифровых решений для управления общественным транспортом. Это позволит регионам использовать готовые сервисы для транспортного планирования, цифровизации льгот и управления перевозками, заявил замминистра транспорта РФ Алексей Шило на сессии в рамках 16-й Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
«Мы совместно с Минцифры готовим такое пакетное решение, которое позволяет основные ключевые задачи у транспорта закрыть. Это касается и моделирования, и планирования транспортных средств. Цифровизация социальных обязательств государства, цифровизация льгот — это тоже те модули, которые можно будет реализовывать достаточно быстро», — сказал Шило.
По словам замминистра транспорта, уровень цифровой зрелости общественного транспорта в российских регионах различается. При этом успешные практики уже есть не только в Москве, но и в Челябинске, Перми и ряде других регионов. Он отметил, что единый пакет цифровых решений позволит субъектам использовать готовые сервисы для управления общественным транспортом без необходимости разрабатывать их самостоятельно.
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