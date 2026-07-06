ФАС возбудила дела за повышение цен на бензин и солярку в Москве, Саратове и Оренбурге

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Федеральная антимонопольная служба выявила, что ряд топливных компаний в различных регионах России завышают розничные цены на бензин и солярку. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщается на сайте ведомства.

Московское областное УФАС России возбудило дело по закону о защите конкуренции в отношении шести независимых участников рынка, которые реализуют бензин и дизтопливо через свои сети АЗС. По результатам анализа выяснилось, что они одновременно повысили розничные цены на бензины и дизельное топливо. По мнению УФАС, в таких действиях есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Саратовское УФАС России выдало предупреждение оператору сети АЗС «Торэко». В результате мониторинга установлено, что на этих автозаправках изменились цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95.

«Действия сети АЗС могут свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен и могут привести к ущемлению интересов потребителей путем навязывания им невыгодных условий договора», — говорится в сообщении.

Оренбургское УФАС России выявило в действиях трех независимых участников рынка, которые занимаются мелкооптовой продажей дизельного топлива, признаки нарушения закона о защите конкуренции: «Оно выразилось в заключении и реализации соглашения, которое приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен при мелкооптовой реализации дизельного топлива. В связи с этим УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства».