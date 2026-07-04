Меньше сахара и без красителей: врач рассказал, какое мороженое считается менее вредным

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Самым безопасным вариантом мороженого остаётся классическое молочное или сливочное с простым составом. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог Елена Островская.

По словам специалиста, основа такого десерта — молоко или сливки — содержит белок, кальций и молочные жиры. Кроме того, молочные продукты богаты триптофаном — аминокислотой, участвующей в синтезе серотонина и мелатонина, влияющих на настроение и качество сна.

Эндокринолог советует внимательно изучать состав продукта. В первую очередь в списке ингредиентов должны стоять молоко или сливки, а не растительные заменители жира и сиропы. Если же на первых позициях указаны сахар или подсластители, значит, их в мороженом много.

Также Островская рекомендует избегать десертов с яркими, неестественными цветами — они обычно содержат значительное количество красителей и ароматизаторов. Для тех, кто следит за питанием, существуют варианты со сниженным содержанием сахара или повышенным количеством белка. Однако, как предупреждает врач, производители часто компенсируют вкус и текстуру подсластителями и добавками, и калорийность таких продуктов может быть высокой.

«Главное — не заменять мороженым полноценный приём пищи и смотреть на состав. Людям с сахарным диабетом, хроническим панкреатитом и нарушениями обмена веществ стоит быть особенно осторожными и учитывать содержание сахара и жирность продукта», — заключила Островская.