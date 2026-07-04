В Ростове‑на‑Дону обезьяна покусала 10‑летнюю девочку: ребёнок в больнице

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В Ростове‑на‑Дону обезьяна напала на 10‑летнюю девочку. Ребёнка доставили в больницу, где ей сделали несколько уколов от бешенства. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 4 июля.

По данным ростовских СМИ, хозяйка выгуливала животное на поводке, однако не смогла удержать его. Обезьяна вцепилась ребёнку в правое бедро. Очевидцы, чьи слова приводят местные издания, утверждают, что животное ранее уже проявляло агрессию по отношению к прохожим.

Следственный комитет сообщил, что узнал о происшествии после мониторинга соцсетей и СМИ. «Выявлена публикация о нападении обезьяны на 10‑летнюю девочку в Советском районе города Ростова‑на‑Дону», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего Советский межрайонный следственный отдел СУСК России организовал доследственную проверку.