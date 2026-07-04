Лето и ботулизм: Роспотребнадзор предупредил об опасности домашней вяленой рыбы и консервов в жару

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В жаркий сезон возрастает риск отравления ботулизмом, особенно при употреблении домашней вяленой рыбы и герметично закрытых консервов. Об этом напоминает Роспотребнадзор.

Летом создаются идеальные условия для развития бактерий, вызывающих тяжёлое инфекционное отравление. Ведомство подчёркивает: опасность представляют продукты, приготовленные без соблюдения правил обработки и хранения.

К группе риска относятся домашние соления, копчения, вяленая рыба и консервы. Если после их употребления появляются головная боль, тошнота, рвота или ухудшение зрения, необходимо срочно обратиться к врачу.

Как снизить риск заражения: