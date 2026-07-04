Полтора года без выплат: Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей минимум с двумя детьми

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы сроком до 18 месяцев. Документ опубликован на официальном портале правовых актов, сообщает РИА Новости в субботу, 4 июля.

Закон разработан во исполнение поручения президента и направлен на поддержку семей с детьми. Сейчас при рождении ребёнка заемщик может оформить полугодовые ипотечные каникулы, но лишь при условии, что его доход снизился более чем на 20%, а ежемесячные выплаты по кредиту превышают 40% доходов. Новый порядок существенно расширяет возможности семей: при рождении или усыновлении второго и последующих детей воспользоваться ипотечными каникулами можно будет независимо от уровня дохода.

Согласно документу, длительность льготного периода составит до 18 месяцев. Он должен завершиться не позже дня, когда второму или каждому следующему ребёнку исполнится полтора года. В случае усыновления отсчёт ведётся с момента оформления. Проценты по основному долгу начнут начисляться только с седьмого месяца каникул, а оплачивать их нужно будет уже после их завершения.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, такие условия должны снизить нагрузку на семьи в период, когда один из родителей временно не может работать. Однако воспользоваться правом на ипотечные каникулы можно будет только один раз за весь срок действия договора. Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее отмечал, что полтора года без обязательных платежей — значительная поддержка, особенно с учётом того, что первые шесть месяцев семья освобождается и от процентов.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года и будет распространяться на все ипотечные договоры, включая заключённые до этой даты.