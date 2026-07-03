Мэрия Таллина зажМОТила концерт русского рэпера

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Мэрия Таллина запретила концерт музыканта Артемия Иванова, исполняющего песни российского рэпера Матвея Мельникова, известного под творческим псевдонимом Мот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-мэра города Тийта Терика в пятницу, 3 июля.

«В текстах песен Мельникова есть такие посылы, которые в контексте (конфликта на Украине) не кажутся самыми уместными. Углубившись в тему, мы решили не удовлетворять ходатайство о проведении публичного мероприятия», — заявил чиновник.

В эстонской столице считают, что музыкальный посыл российского рэпера не вписывается в национальное культурное пространство.