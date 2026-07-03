Учёные связали рост заболеваемости онкологией у молодёжи с возможным ускорением биологического старения

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Молодые поколения могут стареть быстрее, чем их предшественники, что потенциально связано с увеличением случаев онкологических заболеваний в раннем возрасте. К таким выводам пришли американские исследователи, пишет Nature.

Биологи из Медицинской школы Вашингтонского университета, Гарварда и Института Броуда предположили, что разрыв между биологическим и хронологическим возрастом у людей, рождённых в последние десятилетия, оказался значительно выше, чем у тех, кто родился раньше. По гипотезе учёных, эта разница может быть одним из факторов повышенного риска раннего развития рака.

Исследователи проанализировали данные более 154 тысяч участников Британского биобанка. Для оценки системного старения они использовали алгоритм PhenoAge, который сопоставляет показатели крови человека с усреднёнными значениями для его возраста. Оказалось, что у людей, родившихся в 1965–1974 годах, биологический возраст превышал реальный в среднем на 23% сильнее, чем у участников, родившихся в 1950–1954 годах.

Изучая медицинские записи, учёные обнаружили, что у респондентов с более выраженной разницей между биологическим и календарным возрастом чаще диагностируют некоторые виды рака — лёгких, желудочно‑кишечного тракта и матки.

Схожие результаты получили при анализе данных 10 262 участников американской программы «Все мы», где оценивалось старение отдельных органов и систем. Разница по шкале PhenoAge оказалась выше уже на 92% у людей, родившихся в 1990–1999 годах, по сравнению с поколением 1965–1969 годов. Этот показатель также связывали с повышенным риском раннего развития рака лёгких.

При этом исследователи подчёркивают, что пока нельзя уверенно утверждать, что молодёжь действительно стареет быстрее и что именно это становится причиной роста числа онкологических заболеваний. Закономерность требует проверки на дополнительных выборках, а методы оценки ещё изучены недостаточно и могут давать различающиеся результаты даже у одного человека.