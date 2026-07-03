Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лихорадки денге на Бали

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Лихорадка денге может протекать как обычный грипп, поэтому россиянам, возвращающимся с Бали, стоит внимательно следить за самочувствием. Об этом сообщает Роспотребнадзор, пишет РИА Новости в пятницу, 3 июля.

Ранее сообщалось, что десятки российских туристов и релокантов заявили о заболевании гонконгским гриппом во время отдыха на острове. По их словам, переносится он тяжело — некоторые отмечали, что симптомы сильнее, чем при коронавирусе.

В ведомстве уточнили, что первые признаки денге практически совпадают с симптомами гриппа: высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота. При этом в Индонезии с начала 2026 года зарегистрировано более 34 тысяч случаев лихорадки денге, 81 из них — с летальным исходом.

В Роспотребнадзоре отметили, что пик гриппа на Бали пришёлся на начало июня, однако сейчас фиксируется новый сезонный подъём заболеваемости.