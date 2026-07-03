На Земле два дня будет длиться магнитная буря

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В пятницу, 3 июля, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Ориентировочно космическая непогода накроет нашу планету после полудня, её интенсивность будет варьироваться от слабой до средней. К ночи солнечный ветер немного стихнет, но с полуночи вновь на Землю хлынет поток плазмы, который будет ощущаться в первой половине дня субботы.

«Вероятность наблюдения полярных сияний в северном полушарии при этом минимальна: ночи слишком короткие, а небо слишком светлое», — отметили астрофизики.