Последний контакт вышел из карантина: в ВОЗ объявили об окончании вспышки хантавируса

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Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении вспышки хантавируса, связанной с круизным лайнером MV Hondius. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передаёт РИА Новости в четверг, 2 июля.

По его словам, карантин покинул последний человек, который контактировал с пассажиром лайнера. Его анализ на хантавирус оказался отрицательным. Новые случаи заболевания не фиксируются с 25 мая. Всего с круизным судном было связано 13 случаев заражения, в том числе три — с летальным исходом. Минздравы 33 стран установили и проверили более 650 контактировавших.

Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ продолжит научную работу. Стартовало международное исследование совместно с 21 страной, направленное на улучшение диагностики и методов лечения хантавирусных инфекций.