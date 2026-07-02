Учёные считают, что в будущем астронавты смогут использовать устриц для фильтрации воды

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Устрицы могут стать естественным фильтром воды и источником пищи для астронавтов во время длительных космических путешествий. Такой вывод сделали учёные Гаррисбергского университета науки и технологий совместно со специалистами компании Monolith Space, сообщает Space.com.

Исследователи отмечают, что устрицы способны очищать воду и частично регенерировать воздух. Эти свойства делают их потенциально полезными в условиях космических станций, где любые системы жизнеобеспечения должны быть максимально автономными. Сейчас эксперименты проводят на Земле, но в будущем моллюсков могут отправить на МКС — если удастся создать подходящую среду обитания.

Помимо устриц, учёные рассматривают возможность выращивания в космосе костистых рыб и водорослей. Все эти организмы теоретически способны обеспечивать часть питания экипажа и участвовать в поддержании водной экосистемы.

Основатель Monolith Space Джейкоб Скоччимерра отметил, что исследование уникально для проектов, связанных с производством еды в космосе. На МКС ранее проводили эксперименты только с небольшими рыбами — объём водной среды для них не превышал 3 литров. Устрицы же никогда не отправлялись на орбиту, и сроки возможного запуска пока неизвестны.