Исследование: Земля может пережить взрыв Солнца

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Земля может сохранить орбиту и не быть уничтоженной, когда Солнце превратится в красного гиганта. Такой вывод сделали исследователи Лёвенского католического университета, изучив новые данные о приливном трении и темпах потери массы звезды. Об этом пишет AANDA.

Учёные смоделировали изменения, которые произойдут с орбитами планет в фазах красного гиганта и асимптотической ветви. По их расчётам, по мере того как Солнце начнёт сбрасывать массу, расстояние между орбитами увеличится. Ближайшие к светилу Меркурий и Венера из‑за низкой скорости движения окажутся поглощены.

Земля и Марс, напротив, благодаря более высоким орбитальным скоростям, вероятно, смогут избежать этой участи. После первого периода расширения орбиты стабилизируются, но в фазе асимптотической ветви расстояния вновь начнут расти.

«Поскольку темпы потери массы во время АВГ неизвестны, судьба Земли остаётся неопределённой, хотя наблюдаемые значения… предполагают, что Земля, скорее всего, переживёт фазу АВГ», — отметили авторы, добавив, что для более точных выводов нужны новые данные о поздних стадиях жизни звёзд.