В России расширят налоговый вычет на долгосрочные сбережения

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В России введут налоговый вычет на долгосрочные сбережения по взносам, уплаченным в рамках договоров добровольного страхования жизни. Такие поправки в Налоговый кодекс РФ приняты федеральным законом № 418-ФЗ, документ опубликован на сайте кабмина.

Новая норма будет распространяться на договоры, заключённые с 1 января 2025 года. В расчёт смогут включать страховые взносы в пределах 30 млн рублей по каждому полису.

Изменения коснутся и программ, оформленных в пользу детей. Для родителей лимит по взносам увеличат с 400 до 500 тысяч рублей на каждого ребёнка. Получать повышенный вычет можно будет до 18 лет, а при очном обучении — до 24. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.