В России вуз впервые отказался от дипломных работ из-за развития нейросетей

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Сочинский филиал РУДН отменил выпускные квалификационные работы для бакалавров-юристов наборов 2024–2026 годов. Об этом пишут в телеграм-канале образовательной организации.

В институте объяснили, что дипломная работа уже не показывает реальный уровень подготовки, особенно на фоне развития искусственного интеллекта. Нейросети умеют анализировать судебную практику, выстраивать правовую позицию и создавать большие тексты. Поэтому будущих юристов хотят оценивать иначе: смотреть, как они применяют закон в нестандартных ситуациях, строят стратегию и разбираются с этически сложными задачами. Учёный совет поддержал такой подход.

«Отказ от ВКР — это не облегчение участи студентов. Это повышение планки. Мы оцениваем истинный профессионализм студентов. Диплом Сочинского института РУДН и впредь будет знаком качества, но теперь этот знак будет подтверждать не умение писать тексты, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий», — отметил директор института Александр Петенко.