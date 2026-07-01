Apple пригрозили штрафом до 4 млрд рублей из-за российских поисковиков и приложений

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ФАС выдала Apple предупреждение из-за условий для российских поисковых систем на iPhone и iPad, а также требований о предустановке отечественного ПО. Об этом сообщается на сайте службы.

По данным ведомства, на устройствах с iOS по умолчанию выбран иностранный поисковик, а перейти на российский можно только вручную через настройки. В службе считают это дискриминацией разработчиков: продаваемая в стране техника должна предусматривать вариант из РФ или другой страны ЕАЭС для работы по умолчанию. Ещё одна претензия касается отсутствия обязательного российского ПО, включая национальный мессенджер «Макс» и магазин приложений.

Apple должна исполнить предупреждение до 15 июля 2026 года. Если компания этого не сделает, ФАС возбудит антимонопольное дело. При установлении нарушения штраф, по предварительной оценке службы, может составить до 4 млрд рублей.

В ведомстве добавили, что антимонопольные регуляторы нескольких стран, в том числе из БРИКС, рассматривают жалобы пользователей и разработчиков на Apple. Претензии связаны с возможной дискриминацией.