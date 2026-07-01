Эксперт рассказал, как магнитные бури влияют на работу сердца

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Магнитные бури действительно могут ухудшать самочувствие людей с сердечно‑сосудистыми заболеваниями, особенно старше 65 лет. Об этом рассказала к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского университета Эльвира Хачирова.

По словам специалиста, во время геомагнитных колебаний организм испытывает выраженный стресс: кровь становится более вязкой, сосуды сужаются, нагрузка на сердце возрастает, а ткани страдают от кислородного голодания. Всё это повышает риски осложнений, прежде всего у тех, кто уже наблюдается у кардиолога.

Хачирова подчёркивает: начинать приём любых новых препаратов самостоятельно категорически нельзя. Все рекомендации должны обсуждаться с врачом заранее. Если терапия уже назначена, отменять её в дни магнитных бурь опасно.

Что особенно важно соблюдать:

Принимать базовую терапию по графику. Пропуск дозы гипотензивных препаратов, антиагрегантов или средств для сердца в такие дни может привести к скачкам давления и ухудшению состояния. По согласованию с врачом — препараты магния. Магний снижает возбудимость нервной системы, уменьшает спазмы сосудов и помогает поддерживать стабильный сердечный ритм. Средства «скорой помощи». Если кардиолог рекомендовал какие-либо препараты при резком подъёме давления, они должны быть под рукой. Использовать их стоит только при реальном повышении, а не профилактически.

Во время магнитных бурь давление может заметно колебаться. Чтобы не допустить гипертонического криза, Хачирова советует измерять его два‑три раза в день — утром до приёма лекарств и вечером. Полезно вести дневник: если показатели стабильно выше привычных на 10–20 единиц, это повод обсудить коррекцию терапии с врачом. Особое внимание стоит уделять пульсу: тахикардия выше 80–90 ударов в минуту в покое создаёт лишнюю нагрузку на сердце.

Как помочь организму в период бурь

Соблюдать режим сна, проветривать комнату перед сном. Исключить тяжёлую физическую работу и интенсивные тренировки — заменить их спокойной прогулкой. Разрешён мягкий контрастный душ, который помогает сосудам адаптироваться. Заканчивать процедуру нужно тёплой водой.

Во время магнитных бурь кровь становится более густой, что повышает риск тромбозов. При отсутствии отёков врач рекомендует пить 1–1,5 литра воды небольшими порциями в течение дня.

Что стоит исключить:

алкоголь — он вызывает резкие перепады тонуса сосудов, жирное, жареное, солёное, избыток соли, поскольку она задерживает жидкость и повышает давление.

Полезно включить в рацион: