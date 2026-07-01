Российские учёные создали нейросеть, которая «слушает» землю и помогает прогнозировать землетрясения

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Российские и китайские исследователи представили алгоритм, способный точнее определять структуру земной коры и потенциальные предвестники землетрясений. Разработку ДВФУ презентовали на конференции Solar‑Terrestrial Relations and Physics of Earthquake Precursors. Об этом пишет РИА Новости.

Один из распространённых способов отслеживания предвестников землетрясения основан на «прослушивании» геоакустической эмиссии — характерных звуков, которые возникают в недрах при накапливании тектонических напряжений. Однако техногенные шумы и вибрации часто мешают таким наблюдениям.

Как объяснили специалисты Дальневосточного федерального университета, новая программа предлагает использовать техногенный источник, наоборот, в качестве дополнительной «подсветки» участка земной коры. Благодаря этому можно выявлять изменения структуры геосреды, которые нередко связаны с активизацией сейсмических процессов.

«Мы предлагаем использовать техногенный источник для создания дополнительной сейсмической подсветки участка земной коры и выявления его структуры. Изменение структуры геосреды может свидетельствовать об активизации сейсмических процессов. Этот факт можно использовать как один из предвестников землетрясения», — рассказал один из авторов метода, доцент Департамента электроники, телекоммуникации и приборостроения Политехнического института ДВФУ Сергей Шевкун.

Учёные разработали программу на базе нейросетевого подхода Physics‑Informed Neural Networks и архитектуры Kolmogorov‑Arnold Networks. По словам исследователей, такие сети позволяют использовать не только сами данные наблюдений, но и физические закономерности процессов в земной коре.

«Обычно для повышения точности требуется увеличить количество наблюдений. Новый метод позволяет обойти это ограничение и дополнить данные известными сведениями о физических закономерностях», — отметил Шевкун.