Чёрным по белому: в Госдуме готовят законопроект о требованиях к краске для татуировок

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В Госдуме готовят законопроект о требованиях к чернилам для татуировок. В настоящее время документ проходит согласование с профильными ведомствами. Об этом РИА Новости заявил первый зампред парламентского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Автор инициативы считает, что все татуировочные чернила должны быть проверены и сертифицированы, так как нередко в составе присутствуют соли кадмия, фенолы, канцерогенные вещества и соединения олова. Поэтому ни один здравомыслящий человек, будучи осведомленным о таком химическом составе, добровольно не согласился бы вводить его под кожу.





«С Минюстом прорабатываем до сих пор, такая деликатная тема. У нас есть хороший уже вариант законопроекта, который концептуально и эмоционально поддержан главным правовым управлением президента. Это важно», — считает депутат.