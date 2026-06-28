В России готовят новые правила для самокатов и электровелосипедов на тротуарах

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Минтранс готовит изменения, которые должны урегулировать движение электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин, передаёт ТАСС в воскресенье, 28 июня.

«Предложения все готовы <…> Понятно, что это всегда такая дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью. Предложения все практически готовы. Я думаю, в ближайшие пару-тройку месяцев мы их внесём», — сказал министр.