На Солнце заметили гигантскую группу пятен, которая скоро повернётся к Земле

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На Солнце появилась самая крупная активная область 2026 года — группа пятен №4478. Об этом телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пишет в воскресенье, 28 июня.

Площадь нынешней области оценивают в 1 190 условных единиц. Предыдущий рекорд года держался с февраля: тогда группа №4366 разрослась до 1 100 и дала вспышку класса X8.1 — самой мощной категории. Несмотря на размеры, новый гигант пока ведёт себя спокойно: по данным специалистов, он «кипит, бурлит, копит энергию», но реальной активности и признаков крупных взрывов не показывает.

Из этой зоны время от времени уходят слабые облака плазмы. Одно из них должно подойти к нашей планете 30 июня, следующее — 1 июля. Послезавтра пятна окажутся точно на линии Солнце — Земля, поэтому учёные следят, не изменится ли их характер.